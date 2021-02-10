Совмин: число работников в промышленности и сельском хозяйстве будет сокращаться

Об этом сказано в госпрограмме «Рынок труда и содействие занятости» на 2021–2025 годы, которую правительство утвердило постановлением № 777.

В 2021–2025 годах ситуация на рынке труда будет складываться в условиях дальнейшего перераспределения рабочей силы между отраслями экономики. Динамика отраслевой структуры занятости будет характеризоваться сокращением численности работников в промышленности и сельском хозяйстве.

«Эти тенденции во многом обусловлены модернизацией производства и внедрением ресурсосберегающих технологий, ростом производительности труда и сокращением избыточной занятости», — отмечается в программе.

При этом более высокие темпы сокращения уровня занятости в сельском хозяйстве будут связаны с сокращением численности трудоспособного населения в сельской местности.

Аналогичная динамика в новой пятилетке будет наблюдаться и по численности занятого населения.

В правительстве объясняют это уменьшением численности населения в трудоспособном возрасте и завершением процесса постепенного повышения пенсионного возраста, начавшегося в 2017 году.

Напомним, по итогам переписи населения 2019 года, доля пожилых граждан (65 лет и старше) в общей численности населения превышает 15%. По прогнозу, к 2030 году доля пожилых белорусов превысит 1/5 часть населения.