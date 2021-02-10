Intelligency, «J:Moрс», Nizkiz — бесплатный онлайн-концерт на VOKA
18 февраля популярные белорусские музыканты исполнят свои хиты на On Air party на VOKA. Трансляция онлайн-концерта начнется в 19:00 и будет бесплатной, подключиться сможет любой желающий.
Специально для зрителей Nizkiz исполнят свои рок-хиты, а Intelligency сыграют электронные треки, под которые танцует весь мир.
Любимые композиции также прозвучат и в исполнении легендарных «J:Moрс». Palina, одна из самых ярких певиц Беларуси, представит инди-поп, а популярная молодая исполнительница и видеоблогер Лера Яскевич — авторскую песню. Harmonix College представят зрителям пост-рок.
Музыканты будут выступать в зале без зрителей, но благодаря трансляции увидеть и услышать их смогут все.
Присоединиться к просмотру можно на сайте