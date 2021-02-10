Intelligency, «J:Moрс», Nizkiz — бесплатный онлайн-концерт на VOKA

/ Культура
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18 февраля популярные белорусские музыканты исполнят свои хиты на On Air party на VOKA. Трансляция онлайн-концерта начнется в 19:00 и будет бесплатной, подключиться сможет любой желающий.

Специально для зрителей Nizkiz исполнят свои рок-хиты, а Intelligency сыграют электронные треки, под которые танцует весь мир.

Любимые композиции также прозвучат и в исполнении легендарных «J:Moрс». Palina, одна из самых ярких певиц Беларуси, представит инди-поп, а популярная молодая исполнительница и видеоблогер Лера Яскевич — авторскую песню. Harmonix College представят зрителям пост-рок.

Музыканты будут выступать в зале без зрителей, но благодаря трансляции увидеть и услышать их смогут все.

Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA — с любого устройства и в сети любого оператора.
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Тэги: онлайн-концерт Intelligency J:Морс Nizkiz Персона: Лера Яскевич

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