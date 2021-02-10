МВД пугает наказанием за акции протеста в дни проведения Всебелорусского народного собрания

Накануне шестого Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 11—12 февраля в Минске, сотрудники органов внутренних дел предпринимают все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности, заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в видеообращении, опубликованном на сайте министерства.

Эти меры, отметила она, связаны, в том числе «с прибытием в столицу большого количества людей». «Организованы маршруты движения колонн автобусов, задействованных в перевозке делегатов, определены места для временной стоянки транспорта по прибытию», — сказала Чемоданова.

Представитель МВД предупредила, что 11 и 12 февраля на улицах Минска возможны «кратковременные ограничения движения, в том числе по причине сложных погодных условий».

«По прогнозам синоптиков, в течение недели в Минске ожидается сильный снегопад, — сообщила она. — В этой связи автомобилистам и пешеходам необходимо учитывать ограничения движения для прохождения колонн снегоуборочной техники. Так как из-за обильных осадков возможны аварийные и заторовые ситуации, по возможности откажитесь от использования личного транспорта».

«Основная задача сотрудников милиции в эти дни — предупредить правонарушения, разъяснить правила поведения и меры ответственности. В то же время правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия. Правопорядок будет обеспечен: любые противоправные действия будут пресечены, а каждому из них дана правовая оценка», — заявила Чемоданова.

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