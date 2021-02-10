У лидского журналиста Юрия Дешука прошел обыск — изъята техника

Милиция 9 февраля провела обыск в квартире журналиста-фрилансера Юрия Дешука в городе Березовка Лидского района, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

У Дешука забрали необходимую для работы технику — компьютер, две видеокамеры, ноутбук, носители флэш-памяти и мобильный телефон. По словам журналиста, милиционеры сообщили ему, что пока техника изъята на 10 дней. Но если возникнет необходимость провести экспертизу, то срок могут продлить еще на 30 дней.

Милиционеры заявили, что обыск осуществлялся в рамках уголовного дела за «умышленную порчу транспортного средства либо путей сообщения» (ч. 1 ст. 309 УК), по которому Дешук проходит в качестве свидетеля.

Утром 10 февраля он должен явиться на допрос.

По сообщению Следственного комитета, уголовное дело возбуждено в связи с перекрытием 29 декабря 2020 года бетонными столбами железной дороги в Лиде. Тогда машинист пассажирского поезда Гродно — Гомель заметил препятствие на рельсах, однако остановить состав не успел. Во время происшествия никто из пассажиров не пострадал, через некоторое время поезд поехал дальше.

Неизвестными аналогичным образом еще раз перекрывалась железная дорога в Лиде, но только уже в Гродненском направлении.

5 февраля суд Лидского района отправил на доработку административный протокол в отношении Дешука, задержанного за два дня до этого. Протокол был составлен по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

20 января журналист также был задержан на трое суток в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 339 УК (злостное хулиганство). Оно было заведено в связи с событиями 18 января в Лиде (Гродненская область) во время заседания суда, на котором активиста Витольда Ашурка приговорили к пяти годам лишения свободы. Люди в зале возмутились приговором и начали кричать «Позор!» и «Верым! Можам! Пераможам!». Дешук снимал происходившее на телефон.