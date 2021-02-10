Рубль серьезно укрепляется на открытии торгов в среду

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Белорусский рубль серьезно укрепляется на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи 10 февраля.

Три основные иностранные валюты по данным на 10:30 находятся на следующих позициях:

  • доллар — 2,5829 белорусского рубля (-0,0168 пункта);
  • российский рубль — 3,4913 белорусского рубля за 100 российских (-0,019 пункта);
  • евро — 3,1302 белорусского рубля (-0,012 пункта).

Ранее сообщалось, что рабочая неделя (1-5 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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Тэги: валюта

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