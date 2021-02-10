В Городокском районе двое мужчин отравились газом  их тела были обнаружены в кунге

Тела двух мужчин (54 и 57 лет) были обнаружены в автомобильном фургоне (кунге) на территории одного из предприятий Городокского района.

Как отмечает СК, они с разрешения знакомого, решили переночевать в кунге: «С собой они привезли баллон с бытовым газом и газовую горелку, для обогрева кунга и приготовления пищи. Днем 9 февраля сотрудник предприятия открыл дверь кунга и почувствовал запах газа, а также услышал его шипение. Закрутив газовый баллон, он попытался разбудить мужчин, но обнаружил, что они мертвы».

Предварительная причина смерти — отравление газом вследствие затухания горелки.