Госдепартамент США не знает о планах посла в Беларуси Джули Фишер отправиться в Минск

Госдепартамент США пока не располагает информацией о планах назначенной послом в Беларуси Джули Фишер отправиться в Минск, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга 9 февраля.

У него поинтересовались, «планирует ли новый посол отправиться Минск и передать верительные грамоты Александру Лукашенко» или же Вашингтон на данный момент «в большей степени видит ее как своего рода посланника к оппозиции».

Представитель Госдепа отметил, что назначенный посол на прошлой неделе посещала европейские страны-партнеры.

«Назначенный посол, как я думаю, вы знаете, на прошлой неделе ездила в страны-партнеры. Опять же, здесь мы тесно координируем свою работу с нашими европейскими партнерами по этому вопросу. У меня нет для вас никаких новостей относительно ее планов, каких-либо планов о поездке в Беларусь. Я думаю, мы можем многое сделать для поддержки народа Беларуси из этого здания (Госдепартамента. — БелаПАН.), а также в тандеме с нашими партнерами по всему европейскому континенту», — сказал Прайс.

15 декабря сенат конгресса США утвердил Фишер послом в Беларуси. 24 декабря она принесла присягу в качестве главы дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки в Беларуси. Дата ее прибытия в Беларусь пока не называется.

1—8 февраля Фишер посетила несколько европейских городов. «В рамках текущих консультаций назначенный посол Фишер встретится с партнерами из правительств, научных кругов и гражданского общества для обсуждения усилий, которые они предпринимают, а также путей совместной работы для поддержки стремлений белорусского народа к сохранению суверенитета и независимости, а также укрепления демократии и повышения благосостояния», — сообщала пресс-служба посольства США в Минске.

4 февраля Фишер встретилась в Вильнюсе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Были обсуждены двусторонние отношения Беларуси и США, а также возможные варианты разрешения белорусского политического кризиса и освобождения политзаключенных.

Посол США также поддержала проведение 7 февраля Международного дня солидарности с Беларусью. По этому случаю Фишер и Тихановская возложили венки к месту захоронения Кастуся Калиновского в Вильнюсе.

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