Бабарико: в нашей стране нет массовых репрессий — это война хунты против части народа

Экс-претендент в президенты Виктор Бабарико письменно ответил из СИЗО КГБ на ответы DW .

Предупредив, что не обладает полной достоверной информацией, бывший банкир высказал свою точку зрения на процессы, происходящие в Беларуси.

Он отметил, что просмотр новостей по белорусскому телевидению «можно приравнять к моральным пыткам».

«Но даже в таком положении могу сказать, что происходящее в нашей стране нельзя назвать массовыми репрессиями. Фактически — это война властной верхушки, опирающейся на военно-силовой блок, а значит, хунты, против части своего народа. И даже не важно, какой по количеству эта часть является — большинством или нет. Самое страшное, что она касается всех слоев населения», — заявил Бабарико.

Он считает, что эту войну могут превратить в гражданскую два момента: спешное подведение под свои действия законодательной базы через ужесточение наказания за простейшее выражение мнения; вовлечение в борьбу простого гражданского народа (чиновников, госслужащих, работников коммунального хозяйства и так далее), вынужденных выполнять приказы и должностные обязанности, вступая в столкновение с такими же гражданами страны.

«Но расколотое общество не слепишь. Нельзя допустить, чтобы простые люди стали ненавидеть друг друга только за то, что они любят символы разного цвета. Каждый должен понимать, что индивидуальная ответственность за совершение действия не уходит, даже если кто-то скажет, что берет на себя все грехи за отдельные приказы и распоряжения», — отметил узник.

Бабарико полагает, что происходящее в стране — это не борьба с режимом Лукашенко: «Это борьба за новую Беларусь, за лучшего человека, за будущую счастливую жизнь — не только нашу, но и будущих поколений».

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