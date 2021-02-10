Минский градоначальник рассказал об авариях на тепловых и водопроводных сетях

Столичные власти постоянно работают над проблемами с авариями на тепловых и водопроводных сетях, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 9 февраля.

Фото носит иллюстративный характер

«Мы знаем и видим эти проблемы, постоянно над ними работаем, вырабатываем систему, не ожидая, чтобы что-то произошло. Если что-то случилось, мы тщательно анализируем и делаем все, чтобы работать на упреждение, чтобы принимать решения, которые позволят в дальнейшем не допускать таких вопросов и меньше доставлять неудобства жителям», — сказал Кухарев в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» .

На вопрос об авариях, приведших к ухудшению качества питьевой воды в ряде районов города, он ответил: «Мы сделали серьезные выводы после прошлогодних ситуаций с водоснабжением во Фрунзенском и Московском районах. Сегодня решение найдено, есть поручение главы государства к 2025 году обеспечить все население Минска питьевой водой из подземных источников. Разработана программа, в данный момент мы делаем проектные работы».

По словам председателя Мингорисполкома, пока не все районы города обеспечены артезианской водой, а это порядка 180 тыс. кубометров воды в сутки.

«Мы будем двигаться в несколько этапов. В самом Минске уже нет возможности подавать такую воду, поэтому будем задействовать станции, находящиеся за 30—40 км от города. Добурим там скважины, построим водоводы (сейчас они проектируются), которые приведут в Минск воду из подземных источников, и к 2025 году мы безусловно решим эту проблему», — заверил он.

Отвечая на вопрос о сезонных отключениях горячей воды, Кухарев заявил, что полностью отказаться от этого не получится.

«Это пока необходимость, но мы будем двигаться по сокращению сроков и совместно в министерствами ЖКХ и энергетики ведем работу по сокращению сроков отключения. Это конечно дискомфорт для жителей города, и здесь при проведении этих ремонтных работ есть резерв для сокращения сроков. Будем решать эту проблему постепенно», — сказал Кухарев.

В последние месяцы в Минске регулярно возникали чрезвычайные ситуации с питьевой водой.

В июне 2020 года некачественная вода поступала в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса (служебная халатность).

В начале октября строители повредили водопровод с питьевой водой, что привело к ухудшению ее качества в Советском и Первомайском районах столицы.

В Новой Боровой с 15 по 18 ноября отсутствовало водоснабжение.

В конце декабря в Советском и Центральном районах Минска возникли проблемы с качеством воды из-за сбоя в работе насосного оборудования.

2 февраля произошла авария на водопроводной сети на улице Академической, из-за которой ухудшилось качество воды в пяти детских садах Партизанского района.