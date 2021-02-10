Сенат признал проведение импичмента Дональда Трампа конституционным

Верхняя палата американского парламента признала проведение процесса импичмента экс-президента Дональда Трампа соответствующим Конституцией США.

Демократы в Палате представителей объявили Дональду Трампу импичмент за несколько дней до его официального ухода с поста, 20 января. Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу, напоминает «ГА» .

После четырехчасовых дебатов, в ходе которых обе стороны представили свои аргументы, на голосование в Сенате был вынесен вопрос о конституционности процесса: за проголосовали 56 сенаторов, против — 44.

Среди поддержавших процесс шесть республиканцев — Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми.

Следующее заседание по импичменту начнется в полдень (в 20:00 по Минску) в среду.