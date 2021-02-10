Сенат признал проведение импичмента Дональда Трампа конституционным

/ Мир
Просмотров: 80

Верхняя палата американского парламента признала проведение процесса импичмента экс-президента Дональда Трампа соответствующим Конституцией США.

Демократы в Палате представителей объявили Дональду Трампу импичмент за несколько дней до его официального ухода с поста, 20 января. Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу, напоминает «ГА».

После четырехчасовых дебатов, в ходе которых обе стороны представили свои аргументы, на голосование в Сенате был вынесен вопрос о конституционности процесса: за проголосовали 56 сенаторов, против — 44.

Среди поддержавших процесс шесть республиканцев — Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми.

Следующее заседание по импичменту начнется в полдень (в 20:00 по Минску) в среду.

Ранее сообщалось, что противники Трампа требовали отстранить его от власти, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена, так как считали, что президент несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне (во время совместного заседания двух палат Конгресса сторонники 45-го президента ворвались в парламент. Заседание было прервано. После действий силовиков порядок был востановлен. Власти сообщили о четырех убитых и полсотне задержанных).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: импичмент в отношении президента США США Персона: Дональд Трамп Билл Кэссиди Сьюзан Коллинз Лиза Мурковски Митт Ромни Бен Сассе Пэт Туми

Другие материалы на эту тему:

«Это не протесты, а хаос». В ряде городов США введен комендантский час

«Это не протесты, а хаос». В ряде городов США введен комендантский час

Наши на карантине. США. «Обычно отзывчивые американцы теперь боятся друг друга»

Наши на карантине. США. «Обычно отзывчивые американцы теперь боятся друг друга»

Ежегодное послание Трампа в Конгрессе закончилось скандалом

Ежегодное послание Трампа в Конгрессе закончилось скандалом

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента