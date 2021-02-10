Холодная неустойчивая воздушная масса накрыла страну

В среду, 10 февраля, погоду на территории республики будет определять холодная неустойчивая воздушная масса.

По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых областях выпадет снег.

Местами на дорогах гололедица (объявлен желтый уровень опасности). Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Погода в регионах: