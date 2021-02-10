Холодная неустойчивая воздушная масса накрыла страну
В среду, 10 февраля, погоду на территории республики будет определять холодная неустойчивая воздушная масса.
По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых областях выпадет снег.
Местами на дорогах гололедица (объявлен желтый уровень опасности). Ветер восточный, северо-восточный умеренный.
Погода в регионах:
- Брест -5..-7°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гомель -7..-9°C (вероятность осадков 60-70%);
- Гродно -8..-10°C (вероятность осадков 60-70%);
- Могилев -11..-13°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%).