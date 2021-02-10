Холодная неустойчивая воздушная масса накрыла страну

/ Общество
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В среду, 10 февраля, погоду на территории республики будет определять холодная неустойчивая воздушная масса.

По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых областях выпадет снег.

Местами на дорогах гололедица (объявлен желтый уровень опасности). Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Погода в регионах:

  • Брест -5..-7°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель -7..-9°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гродно -8..-10°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Могилев -11..-13°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск -10..-12°C (вероятность осадков 5-10%).
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Тэги: прогноз погоды

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