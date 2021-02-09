«Лукашенко превратил свой личный кризис в кризис целой страны»

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Офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской вечером 9 февраля опубликовал «стратегию победы белорусов».

Фото president.gov.by

Предложенный план действий объединяет усилия таких структур, как офис и кабинет Тихановской, Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса, Народное антикризисное управление (НАУ), штабы претендентов на пост президента Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, а также других партнерских инициатив.

В стратегии отмечается, что «Лукашенко превратил свой личный кризис в кризис целой страны», но для того, чтобы из него выйти, нужно добиться переговоров с властями о новых президентских выборах.

По мнению авторов документа, Лукашенко обладает финансовыми, человеческими и морально-психологическим ресурсами. В качестве вторых они назвали идеологов, чиновников, некоторых спортсменов и силовой блок, а также международных партнеров, прежде всего официальную Москву.

«Лукашенко воздействует в основном на страхи своих сторонников, позитивной повестки он предложить не способен никому, кроме ОМОНа. Народ он только запугивает или игнорирует», — подчеркивается в стратегии.

Среди ресурсов сторонников перемен перечислены финансовые, человеческие («белорусский народ, который подавляющим большинством не признает Лукашенко», самоуправление и локальные оргструктуры, международные партнеры и лидеры более 30 стран, эксперты и «легитимный лидер — Светлана Тихановская»), а также моральные (правда и ненасильственный протест).

Авторы стратегии считают, что ни у одной из конфликтующих сторон сейчас нет достаточных сил для перевеса. «Лукашенко не в состоянии задавить протест и «вернуть все как было», а мы пока не можем перейти к следующему шагу — переговорам», — говорится в документе.

По мнению инициаторов диалога, повлиять на приближение его старта могут рабочие и госслужащие, работники образования, «креативщики, лидеры мнений, медиа» и просто активные люди.

Среди направлений дальнейшей деятельности оппозиционных сил названы усилия по возбуждению уголовных дел универсальной юрисдикции, сбор сведений о совершенных преступлениях, содействие появлению международных расследований в отношении событий в Беларуси и разработка программ реабилитации пострадавших от действий властей и силовиков белорусов.

Обещаны дальнейшая работа по «международной изоляции режима» и поддержке гражданского общества, продолжение разработки проекта новой Конституции и программы реформ, поддержка локальных инициатив.

В стратегии также говорится о намерение провести «цифровой референдум» с вопросами о будущем страны.

«Угрозы и ненависть не помогут нам приблизить новые выборы. Чтобы начать переговоры, нужно принять, что преступники понесут ответственность, а остальные госслужащие будут строить новую Беларусь вместе с нами», — отмечается в тексте документа.

Его авторы заявляют о намерении работать над концепцией национального примирения с предложениями о том, как устанавливать отношения с сотрудниками госаппарата и силовиками.

Инициаторы диалога с властями рассчитывает на начало переговоров до конца мая текущего года. В качестве возможных предвестников того, что они согласятся на диалог, названы дефицит ресурсов режима, отказ силовиков от участия в репрессиях, отток кадров из старой системы госуправления и требование переговоров со стороны протестующих.

Перечислены также составляющие того, что авторы стратегии считают победой: освобождение политзаключенных как условие старта переговоров, возвращение в Беларусь Тихановской и других демократических лидеров в сопровождении международных наблюдательных миссий, проведение новых президентских и парламентских выборов и, как итог, следование демократическим принципам в Беларуси.
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти

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