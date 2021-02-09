Макей позвонил Лаврову

Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров 9 февраля обсудили по телефону «текущие вопросы российско-белорусских отношений».

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

«Министры обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, условились продолжать тесное взаимодействие на многосторонних площадках, — говорится в сообщении пресс-службы российского МИД. — Была подчеркнута недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Как сообщила, в свою очередь, пресс-служба МИД Беларуси, руководители внешнеполитических ведомств в ходе разговора «обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений и международных организаций».

Макей поздравил Лаврова и российских коллег с Днем дипломатического работника России.