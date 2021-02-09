В Беларуси на 11 политзаключенных стало больше

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще 11 человек. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на правозащитном сайте spring96.org.

Таким образом, теперь в Беларуси 239 политзаключенных.

Очередное заявление правозащитного сообщества принято в связи с вынесением судами ряда приговоров по уголовным делам, связанным с обвинениями в сопротивлении сотруднику милиции во время охраны общественного порядка (ст. 363 Уголовного кодекса), насилием либо угрозой применения насилия в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК), насилием либо угрозой насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности (ст. 366 УК).

Политзаключенными признали Антона Воловика (3 года лишения свободы по ст. 342 и 364 Уголовного кодекса), Артема Исакова и Алексея Губича (оба — 3 года, ст. 364 УК), Ивана Коневегу (3 года, ст. 342, 218, 364 УК), Руслана Окостко (3 года, ст. 363 УК), Дмитрия Гопту и несовершеннолетнего Виталия Прохорова (оба — 2 года, ст. 342 и 364 УК), Вадима Гурмана (3,5 года, ст. 342 и 364 УК), Алексея Червинского (4 года, ст. 364 УК); Андрея Хренкова и Сергея Раткевича (оба — 5 лет, ст. 364 УК).

Правозащитники считают необходимым «требовать для данных политических заключенных немедленного пересмотра принятых в отношении них мер и судебных решений при исполнении права на справедливое судебное разбирательство и устранения указанных факторов, а также освобождения их из-под стражей с применением других мер, обеспечивающих явку в суд».

«Мирные собрания граждан должны находиться под защитой государства, и милиция не должна предпринимать действия по насильственному их пресечению, даже если они происходят в нарушение процедур их организации и проведения, — говорится в заявлении. — Насильственное прекращение собраний и применение физической силы, а тем более специальных средств и оружия к протестующим, должно осуществляться только как крайняя мера, в случаях, когда поведение участников собрания носит насильственный характер, что представляет реальную угрозу национальной и общественной безопасности, жизни и здоровью граждан».

«Непропорционально жесткие действия милиции, направленные на пресечение мирных собраний, нельзя рассматривать как законную деятельность по защите и охране общественного порядка, а в случаях причинения в отношении представителей МВД спровоцированного ими же насилия «в ответ» со стороны протестующих, данные действия необходимо рассматривать исходя из тяжести причиненного вреда здоровью и умысла на причинение такого вреда, а также как защиту от явно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, действовавших в том числе по незаконному приказу (необходимая защита)», — подчеркнули правозащитники.

Они отметили, что ситуация, когда насилие «было спровоцировано исходным непропорциональным использованием физической силы, спецсредств», а у обвиняемых отсутствовали намерения нанести «несимволический материальный ущерб», дает основания рассматривать упомянутых граждан в качестве политзаключенных.

Кроме того, мониторинг судебных заседаний показал, что «суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста».

В ряде случаев, обращается внимание в заявлении, суды прошли в закрытом режиме — без представителей общественности, правозащитников и СМИ. Решения суда о проведении закрытых заседаний «не были обусловлены необходимостью защиты государственной тайны или информации личного характера участников процесса, нежелательной к публичному распространению».

«Все эти обстоятельства дают основания утверждать, что преследование указанных лиц носит политически мотивированный характер, а сами лица являются политическими заключенными», — аргументировали свою позицию правозащитники.

Заявление подписали правозащитный центр «Весна», Белорусский документационный центр, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, организации «Хьюман Константа», «Правовая инициатива», группа «Идентичность и право».