Волна задержаний прокатилась по городам Беларуси

В Минске в квартире бывшей сотрудницы белорусского телевидения Татьяны Бойко сотрудники ГУБОПиК сегодня провели обыск.

Как сообщила она в «Фейсбуке», после обыска задержан ее муж. Причины произошедшего выясняют правозащитники.

В столице также задержан Иван Бардашевич. Неизвестные ворвались в квартиру, где находился мужчина, и увезли его в неизвестном направлении, сообщает spring96.org.

О задержании 37-летней жительницы поселка Гатово Минского района, которая была администратором местного телеграм-чата, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. На женщину составили протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП).

Также ведомство отмечает, что раскрыли других администраторов (всего их было пятеро). По словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, в чате координировались местные протесты, акции и перформансы с бело-красно-белой символикой.

В Гродно силовики пришли в офис IT-компании Godel Technologies. Вначале их не пускали в офис без документов, но когда те пригрозили, что выломают дверь, впустили. По информации Hrodna.life, задержан сотрудник Godel Technologies Владимир Родченко, который просил сотрудников милиции представиться, а также звонил адвокату и уточнял, имеют ли они право проникать в офис без документов. В отношении него начат процесс по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованию должностного лица).

Телеграм-канал МВД сообщил о задержании сотрудниками гомельского управления ГУБОПиК МВД 26-летнего местного жителя, который подозревается «в разжигании социальной розни».

Пресс-служба ведомства сообщает, что в конце декабря прошлого года он разместил в одном из телеграм-каналов несколько постов, в которых призвал к насилию над милиционерами и членами их семей. По информации правозащитников, речь идет о сыне политзаключенной активистки Татьяны Каневской 26-летнем Дмитрии Каневском. Он был задержан еще 28 января. В отношении Каневского возбуждено дело по ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).