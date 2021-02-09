Эксперт: вместо Всебелорусского народного собрания — «Расширенное селекторное совещание»

Запланированное на 11-12 февраля VI Всебелорусское народное собрание руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук назвал «Расширенным селекторным совещанием».

Фото president.gov.by

По мнению эксперта, которое он высказал на своей странице в соцсети, в Минске соберутся «представители номенклатурно-силовых групп и их коммерческих партнеров».

«Распорядители и потребители чужого будут решать, как им продолжать забирать деньги людей, как им переиграть науку, историю, здравый смысл и совесть. Это собрание — скопление фальши, концентрация лукавства, проявление ханжества, торжество правообнулителей и очковтирательство ОМОНоэкономики», — уверен экс-кандидат в президенты на выборах-2010.

Он отметил, что формат привлечения/принуждения к участию в ВНС отрицает его ВСЕбелорусский характер.

«О выборе делегатов вообще речь не идет. О представительстве разных точек зрения не может быть и речи. Нет оснований считать данное мероприятие народным. Ни по представительству ценностей, ни по политическим, гражданским предпочтениям, ни по отношению к собственности, власти и миру. В белорусском народе присутствует многообразие отношений, мнений и предпочтений. Образно говоря, белорусский народ — это земля, воздух, вода, леса, луга, города и села. На ВНС же будет представлен только асфальт. Поэтому статус участников — статисты очередного селекторного совещания с участием Александра Лукашенко», — подчеркнул эксперт.

Романчук не сомневается, что мероприятие нацелено на удовлетворение воли, тщеславия и мнения одного политика.

Поэтому на форум собрали тех, кто «гладит власть по шерстке; мастерски очковтирает; согласен с тем, что «иногда не до закона»; закрывает глаза на массовые зверства, пытки, убийства и гуманитарную катастрофу; игнорирует науку, правду и факты в сфере экономики, финансов и управления; жаждет крови/страданий/лишений своих соотечественников только потому, что они выступают за другой флаг, правдивую историю, демократическую власть и экономическую свободу».

В этой связи он делает вывод, что «"Расширенное селекторное совещание" (РСС) — это не про национальный диалог, гражданское примирение, партнерство и солидарность; проигнорирует судилища над журналистами, активистами и обыкновенными людьми».

Также отметил Романчук, не стоит рассчитывать, что кто-то раздаст всем участникам мероприятия список сотен политзаключенных Беларуси, и призовет сказать правду о коронавирусе в стране.