Кухарев подсчитал ущерб столице от действий сторонников перемен

Нанесенный столице в ходе акций протеста ущерб составил 1 млн 250 тыс. рублей, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 9 февраля узкому кругу журналистов после встречи с Александром Лукашенко.

«На сегодня взыскано 980 тысяч рублей, и эта работа продолжается. То есть те люди, которые действительно нанесли ущерб коммуникациям, нанесли ущерб дворовым территориям, они все выявлены, привлекаются к ответственности, и с них взыскиваются суммы, которые выставлены со стороны коммунальных служб Минска», — сообщил Кухарев (видео его общения с представителями СМИ показал телеканал СТВ ).

Лукашенко 9 февраля во время доклада Кухарева заявил, что участниками уличных акций во время протестов было повреждено городское имущество. Он напомнил, что давно поручал разобраться с этим вопросом.

«Компенсировали ли они городу то, что сломали? Компенсировали ли они эти свои деяния? Это же денег стоило все восстанавливать. Поэтому здесь спуску никакого не должно быть», — заявил Лукашенко.