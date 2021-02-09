Адвокат: у фигурантки «дела «Пресс-клуба» Ксении Луцкиной в СИЗО обострились проблемы со здоровьем
У фигурантки «дела «Пресс-клуба» Ксении Луцкиной, которая находится в столичном СИЗО № 1, обострились проблемы со здоровьем, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.
«Ксения говорит, что все ее хронические заболевания обострились. Она принимает медикаментозное лечение. Более того, ей буквально ежедневно внутримышечно вводят серьезные обезболивающие препараты», — отметил защитник.
По его словам, состояние здоровья Луцкиной вызывает опасения, потому что «одно дело купировать боль, другое — что-то делать с ее источником».
«Безусловно, необходима квалифицированная медицинская помощь, которую она получала на свободе. На начало этого года у нее были запланированы медицинские обследования, которые невозможны в условиях содержания под стражей», — продолжил Лепретор.
Все эти обстоятельства адвокат изложил в ходатайстве об изменении для подзащитной меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которое он накануне подал в главное следственное управление Следственного комитета.
«У Ксении Олеговны достаточно серьезные заболевания, и промедление может грозить серьезными последствиями для ее здоровья», — заявил Лепретор.
Ксения Луцкина — член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба». Она была задержана 22 декабря. В этот день обыски прошли в офисе «Пресс-клуба», а также дома у некоторых сотрудников.
Помимо Луцкиной задержаны основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский и программный директор Алла Шарко, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов (его впоследствии депортировали в Россию, так как у него российское гражданство) и оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой).
Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии. 31 декабря Слуцкой, Ольшевскому, Слуцкому и Луцкиной были предъявлены обвинения, Якупова депортировали в Россию без предъявления обвинения. В начале января родственники арестованных перечислили на счет Следственного комитета почти 110 тыс. рублей как «обеспечение возмещения возможного ущерба».
Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.