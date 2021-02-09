Адвокат: у фигурантки «дела «Пресс-клуба» Ксении Луцкиной в СИЗО обострились проблемы со здоровьем

У фигурантки «дела «Пресс-клуба» Ксении Луцкиной, которая находится в столичном СИЗО № 1, обострились проблемы со здоровьем, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.

Фото со страницы Ксении в соцсети

«Ксения говорит, что все ее хронические заболевания обострились. Она принимает медикаментозное лечение. Более того, ей буквально ежедневно внутримышечно вводят серьезные обезболивающие препараты», — отметил защитник.

По его словам, состояние здоровья Луцкиной вызывает опасения, потому что «одно дело купировать боль, другое — что-то делать с ее источником».

«Безусловно, необходима квалифицированная медицинская помощь, которую она получала на свободе. На начало этого года у нее были запланированы медицинские обследования, которые невозможны в условиях содержания под стражей», — продолжил Лепретор.

Все эти обстоятельства адвокат изложил в ходатайстве об изменении для подзащитной меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которое он накануне подал в главное следственное управление Следственного комитета.

«У Ксении Олеговны достаточно серьезные заболевания, и промедление может грозить серьезными последствиями для ее здоровья», — заявил Лепретор.

Ксения Луцкина — член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба». Она была задержана 22 декабря. В этот день обыски прошли в офисе «Пресс-клуба», а также дома у некоторых сотрудников.

Помимо Луцкиной задержаны основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский и программный директор Алла Шарко, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов (его впоследствии депортировали в Россию, так как у него российское гражданство) и оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой).

Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии. 31 декабря Слуцкой, Ольшевскому, Слуцкому и Луцкиной были предъявлены обвинения, Якупова депортировали в Россию без предъявления обвинения. В начале января родственники арестованных перечислили на счет Следственного комитета почти 110 тыс. рублей как «обеспечение возмещения возможного ущерба».

Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.