В Беларуси от COVID-19 умерло уже более 1800 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 561 случай COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписан из больниц 361 пациент.

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По официальным данным Министерства здравоохранения, количество новых случаев COVID-19 продолжает снижаться — 8 февраля их было 808, днем ранее — 1.732. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 260.060, умер 1.801 пациент с коронавирусом. Выздоровели 248.064 человека.

За минувшие сутки выполнен 7.151 тест на коронавирус, что почти втрое меньше, чем двумя днями ранее (всего выполнено 4.593.784 теста).

Как ранее сообщал Минздрав, негосударственные организации здравоохранения, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики, в рамках государственно-частного партнерства могут проводить тесты на COVID-19 методом ПЦР.

Частникам разрешено применять к предельному максимальному тарифу повышающий коэффициент до 1,5. При этом необходимо соблюдать соотношение оказания одной такой услуги госорганизациям здравоохранения на безвозмездной основе и двух — на платной основе.