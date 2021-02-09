На среду объявлен желтый уровень опасности

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Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Фото pixabay.com

По их прогнозу в среду, 10 февраля, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

МЧС Беларуси рекомендует:

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
  • прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
  • при движении необходимо соблюдать скоростной режим.
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Тэги: прогноз погоды гололедица

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