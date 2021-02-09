На среду объявлен желтый уровень опасности
Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
По их прогнозу в среду, 10 февраля, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
МЧС Беларуси рекомендует:
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
- прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
- при движении необходимо соблюдать скоростной режим.