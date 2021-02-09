На среду объявлен желтый уровень опасности

Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

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По их прогнозу в среду, 10 февраля, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

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