Лукашенко о поврежденном во время протестов имуществе: Здесь спуску никакого не должно быть

Александр Лукашенко 9 февраля во время доклада председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева коснулся вопроса поврежденного во время протестов имущества.

Он спросил у Кухарева, какие уроки руководство Минского горисполкома вынесло из событий прошлого года, особенно его второй половины. Лукашенко заметил, что участниками уличных акций во время протестов было повреждено городское имущество. Разобраться с этим вопросом поручалось давно. «Компенсировали ли они городу то, что сломали? Компенсировали ли они эти свои деяния? Это же денег стоило все восстанавливать. Поэтому здесь спуску никакого не должно быть», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Фактически вы отработали целый квартал. Но, по нашим меркам, это, считайте, за спиной уже больше года, особенно прошлый год. Это дорогого стоит, это больше, может, чем даже два года. То есть у вас не было времени, чтобы спокойно входить в курс дела, разбираться с проблемами. Хотя вы человек не новый в Минске, вы хорошо Минск знаете, поэтому и назначались на эту должность», — сказал Лукашенко.

Отдельно он коснулся вопросов развития столицы и обратил внимание, что этот год, с учетом внешних факторов, будет непростым. «Нам надо во что бы то ни стало выдержать этот год. Будет год непростой, тяжелый год — это главное, что будет довлеть над нами. Каким вы видите Минск в 2021 году? — поинтересовался Лукашенко у Кухарева. — Минск — это столица страны, лицо страны, это город, с которого надо брать пример по развитию по тем или иным направлениям».

Как доложил Кухарев, власти Минска особое внимание уделяют экономике столицы. В прошлом году обеспечено повышение уровня реальной заработной платы практически на 10%, сегодня она составляет 1782 рубля. «Обеспечен рост выручки от реализации продукции на 9%, рост прибыли от реализации продукции увеличился у нас на 17%. Мы считаем, что это для предприятий очень хороший результат в той экономической ситуации, которая была в мире. Рентабельность составляет 9%. Кроме того, обеспечено выполнение ключевых показателей по строительству жилья», — сказал глава Мингорисполкома.