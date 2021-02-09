Суд отказал в изменении меры пресечения журналисткам «Белсата»

Суд отказал в изменении меры пресечения журналисткам телеканала «Белсат» — 27-летней Екатерине Андреевой (Бахваловой) и 23-летней Дарье Чульцовой. С соответствующим ходатайством к суду обратились адвокаты подсудимых Сергей Зикрацкий и Александр Хаецкий, сообщает телеграм-канал «Белсата».

Судья Наталья Бугук ходатайство не удовлетворила.

Дело рассматривается в суде Фрунзенского района Минска. В зал пустили близких родственников, двоих близких друзей обвиняемых, а также журналистов российского агентства ТАСС, телеканала ОНТ, газет «Наша Ніва», «Народная Воля», «Комсомольская правда» и портала Оnliner.by. Под дверями зала заседаний остались примерно 50 человек, в числе которых — много журналистов негосударственных СМИ.

Сообщается, что в зал для дачи показаний пригласили первого свидетеля.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется в вину нанесение ущерба «Минсктрансу» на 11 562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.