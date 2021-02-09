В Беларуси с начала года зарегистрировано около 8 тысяч пострадавших от гололеда и мороза

В Беларуси с 1 января по 8 февраля зарегистрировано 7940 пострадавших от мороза и гололеда, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки зарегистрированы 473 человека с гололедными и холодовыми травмами.

С начала года больше всего людей пострадало в Гродненской области — 1564 человека (за сутки 83). Холодовые травмы диагностированы у 73 пациентов (6), гололедные — у 1491 (77) пострадавшего. Госпитализировано 272 человека (21).

В Брестской области обратились за медицинской помощью 1216 человек (за сутки 84). Холодовые травмы зафиксированы у 63 пациентов (3), гололедные — у 1153 (81). В больницы попали 158 человек (11).

В Витебской области зарегистрировано 1133 пациента (за сутки 33). От мороза пострадали 44 человека (2), от гололеда — 1089 (31). Госпитализированы 93 человека (6).

В Гомельской области к врачам обратились 905 пострадавших (за сутки 151). С холодовыми травмами — 66 человек (6), гололедными — 839 (145). В стационарах оставили 82 человека (2).

В Могилевской области зарегистрировано 1068 пациентов (за сутки 26). Холодовые травмы диагностированы у 47 пациентов (4), гололедные — у 1021 человека (22). В больницы попали 137 человек (3).

В Минской области — 1052 пациента (за сутки 70). От мороза пострадали 46 пациентов (5), от гололеда — 1006 человек (65). Госпитализированы 98 человек (8).

В Минске зарегистрированы 1002 пациента (за сутки 26). Холодовые травмы — у 50 пациентов (2), гололедные — у 952 (24). Госпитализировано 78 человек (3).