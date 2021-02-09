Команда экспертов Европейской группы регуляторов ядерной безопасности посещает БелАЭС

Команда экспертов Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) 9—10 февраля посещает площадку Белорусской АЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов атомной станции, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Сообщается, что в составе команды 9 экспертов — из Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии. Группу возглавляет генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.

В течение двух дней, отметили в энергетическом ведомстве, эксперты «посетят объекты станции, ознакомятся с материалами, в которых отражена информация о реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов, а также смогут задать вопросы представителям Госатомнадзора, департамента по ядерной энергетике Минэнерго, группе проектировщиков АО ИК "АСЭ" и непосредственно специалистам атомной станции».

По результатам посещения эксперты ENSREG подготовят предварительный отчет. Кроме того, предполагается, что в мае—июне состоится полуторанедельный визит Европейской группы регуляторов ядерной безопасности, по итогам которого будет выпущен полноформатный отчет.

Стресс-тесты БелАЭС были проведены в 2016—2018 годах с участием санкт-петербургской компании «Атомпроект», которая входит в состав российской госкорпорации «Росатом». 9 августа 2018 года на презентации отчета по итогам партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС руководитель группы экспертов ENSREG Марк Фой заявил об отсутствии в проекте атомной станции серьезных проблем с безопасностью. Вместе с тем эксперты дали белорусской стороне ряд рекомендаций.

По итогам стресс-тестов БелАЭС был выработан нацплан действий с 23 пунктами, которые положено выполнить в 2019—2025 годах.

Часть мероприятий плана, которая касается дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности, уже выполнена. Так, например, на площадку БелАЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция, проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора при необходимости.