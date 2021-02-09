В суде допросили милиционера Владимира Козловского, упавшего на пикете Тихановской в Гродно

Милиционера Владимира Козловского допросили в суде Октябрьского района Гродно 8 февраля о событиях во время разрешенного пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую 29 мая в Гродно.

Тихановский был задержан на пикете после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. Инцидент был снят на видео, и из этого ролика очевидно, что происшествие спровоцировала неизвестная женщина.

В суде потерпевшие милиционеры Александр Хваленя и Владимир Козловский подали ходатайство о допросе их в закрытом режиме. Они рассказали, что они и их родственники стали получать угрозы через интернет, в том числе физической расправой. По одному из таких фактов уже возбуждено уголовное дело.

Судья Ольга Бекушева ходатайство не удовлетворила. Она пояснила, что оба милиционера ранее присутствовали на суде, не скрывали своих лиц, не меняли фамилии. Судья выразила мнение, что закрытие процесса не повлияет на их безопасность, а, наоборот, может «вызвать еще большую волну».

Первым среди потерпевших допросили милиционера Владимира Козловского. У него высшее образование, женат. В органах внутренних дел работает с 2015 года. На момент происшествия он работал старшим участковым инспектором Ленинского РОВД Гродно.

Как сообщил суду Козловский, 29 мая он и его коллега Хваленя охраняли порядок на Советской площади в «группе разъяснения действующего законодательства». Их задачей было рассказать собравшимся о режиме масок, необходимости дистанции, чтобы не собираться в толпу из-за эпидемической ситуации.

Козловский услышал на Советской площади женские голоса и пошел в их сторону. Он увидел «словесный конфликт»: неизвестная женщина в кепке с розовым козырьком, в медицинской маске и леопардовых штанах задавала вопросы Сергею Тихановскому, а он не хотел отвечать.

Козловский выслушал мнение женщины в кепке, а затем решил выслушать Тихановского. Однако тот начал отступать. Милиционер схватил его за руку, «чтобы привлечь к себе внимание». После этого он услышал крики, толпа вокруг него стала сжиматься. Козловский рассказал, что почувствовал удар в висок.

«Я чувствовал, что теряю равновесие, меня тянут назад. Я почувствовал удар в живот под ребрами. Я начал задыхаться, у меня перехватило дыхание», — рассказал милиционер в суде.

По его словам, люди поблизости помогли ему подняться. В результате происшествия у него был оторван шеврон, новые служебные туфли повреждены. Козловского госпитализировали с травмой живота.

«Задерживать никто никого не пытался. Хотели обратить на себя внимание», — объяснил он в суде свои действия по отношения к Тихановскому.

По словам Козловского, Тихановский тогда не совершал правонарушений.

Козловский объяснил в суде, почему запросил у проходящего по «делу Тихановского» Евгения Розниченко компенсацию морального вреда в размере 8000 рублей. Он отметил, что среднемесячная зарплата составляет 1000 рублей, и сообщил, что последние почти 8 месяцев его родственникам угрожали, оскорбляли. На вопрос адвоката Розниченко Татьяны Лишенковой, как ее подзащитный несет ответственность за угрозы в интернете, Козловский ответил, что преследование началось после событий 29 мая.