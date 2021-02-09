Многих журналистов независимых СМИ не пустили на суд над Андреевой и Чульцовой

Суд Фрунзенского района Минска утром 9 февраля начал рассмотрение уголовного дела в отношении журналисток телеканала «Белсат» — 27-летней Екатерины Андреевой (Бахваловой) и 23-летней Дарьи Чульцовой.

Многих журналистов независимых СМИ не пустили в зал судебного заседания, несмотря на предварительную аккредитацию.

В числе прочих на суд не смогла попасть корреспондент БелаПАН. При этом в зал заседания допустили фотографа и оператора БелаПАН.

Представители суда аргументировали это эпидемиологической ситуацией и рассадкой через одного. Между тем люди, которые выходят из зала, говорят, что в нем много свободных мест.

В зал пустили близких родственников, двоих близких друзей обвиняемых, а также журналистов российского агентства ТАСС, телеканала ОНТ, «Нашей нивы», «Народной воли», «Онлайнера», «Комсомольской правды в Белоруссии».

Под дверями зала заседаний остались порядка 50 человек.

Муж Екатерины Андреевой Игорь Ильяш, который был в зале заседаний, но после начала суда вышел как свидетель, рассказал, что супруга выглядит бодро, улыбается, показывает знак виктории. Дарья Чульцова при виде своей мамы «пустила слезу». «Нам не дали даже какой-то жест показать руками, конвоир меня сразу оттолкнул», — сказал он.

По словам Ильяша, половина зала заседаний пуста, рассадка через одного, на последнем ряду сидят по виду «тихари».