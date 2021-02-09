МТЗ допустили к госзакупкам в России

Техника Минского тракторного завода включена в реестр евразийской промышленной продукции, что дает право на участие в процедурах государственных закупок на территории Российской Федерации.

«В реестр включены тракторы BELARUS с мощностью двигателя от 80 до 355 л.с. — всего 68 моделей и модификаций. Рассчитываем, что право участвовать в госзакупках в России позволит удовлетворить потребности наших постоянных и новых покупателей», — цитирует пресс-служба предприятия заместителя маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ — начальника управления продвижения и реализации продукции в СНГ Михаила Вардугина.

Пресс-служба напомнила, что в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 апреля 2020 года №616, с 1 июня прошлого года был установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза), для государственных и муниципальных закупок, а также нужд обороны и безопасности Российской Федерации.

Необходимым условием для возможности участия в процедурах закупок стало наличие сведений о такой продукции в реестрах промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации либо на территории государства — члена ЕАЭС.

Для этого МТЗ совместно с Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты работали над получением акта экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Беларуси. Документы на включение в реестр подавались посредством государственной информационной системы промышленности России в Министерство промышленности и торговли.

В результате продукция Минского тракторного завода 8 февраля была включена в реестр евразийской промышленной продукции.

Минский тракторный завод был основан 29 мая 1946 года. Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в СНГ и мире. В структуру холдинга входит 10 предприятий. ОАО «Минский тракторный завод» поставляет продукцию на рынки более чем 60 государств и имеет сборочные производства в различных странах.