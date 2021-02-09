В Минске зафиксированы 10-балльные заторы

Из-за сложных погодных условий движение общественного транспорта в столице происходит с нарушением графика, сообщили в «Минсктрансе».

Утром 9 февраля, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», в Минске наблюдаются 10-балльные заторы. По состоянию на 9:50 ситуация на дорогах не изменилась.

В разных районах столицы произошло множество ДТП.

По данным Белгидромета, сегодня ожидаются временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер может усилиться до 15–20 м/с.