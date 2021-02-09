В витебской квартире нашли тела двух братьев

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Вечером 8 февраля в одной из квартир в Витебске родственником обнаружены двое братьев без признаков жизни.

По предварительным данным СК, в ходе возникшей ссоры 64-летний мужчина причинил телесные повреждения своему 58-летнему брату, в том числе удар топором. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия. Через некоторое время 64-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство).
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Тэги: убийство семья братья самоубийство Город: Витебск

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