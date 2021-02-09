СК обратился в Генпрокуратуру об инициировании вопроса об экстрадиции Цепкало

Следственный комитет Беларуси направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. Информация об этом появилась в эфире телеканала «Беларусь 1».

Бывшего потенциального кандидата на пост президента Беларуси обвиняют в ряде коррупционных преступлений, а также за получение взяток в особо крупном размере.

Ранее СК через Генпрокуратуру направлял аналогичные документы в Польшу об экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича. Последний отреагировал на эту новость смехом.