СК обратился в Генпрокуратуру об инициировании вопроса об экстрадиции Цепкало

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Следственный комитет Беларуси направил документы в Генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. Информация об этом появилась в эфире телеканала «Беларусь 1».

Бывшего потенциального кандидата на пост президента Беларуси обвиняют в ряде коррупционных преступлений, а также за получение взяток в особо крупном размере.

Ранее СК через Генпрокуратуру направлял аналогичные документы в Польшу об экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича. Последний отреагировал на эту новость смехом.
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Тэги: экстрадиция Беларусь-Латвия Персона: Валерий Цепкало

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