Начинается суд над журналистками «Белсата» Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой

Суд Фрунзенского района Минска 9 февраля начинает рассмотрение уголовного дела в отношении журналисток телеканала «Белсат» — 27-летней Екатерины Андреевой (Бахваловой) и 23-летней Дарьи Чульцовой.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется в вину нанесение ущерба «Минсктрансу» на 11 562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.

В преддверии судебного процесса Андреева передала из СИЗО заявление, в котором попросила суд «разорвать цепь преступных приказов». «Выполнять преступный приказ — значит участвовать в преступлении, — отметила она. — Но за преступлением последует раскаяние, именно оно станет наиболее страшным наказанием, потому что будет отравлять вам жизнь, не давая покоя до глубокой старости. Что касается меня, то я буду счастлива независимо от приговора, потому что совесть моя чиста, а правду говорить легко и приятно».

Журналистка заявила, что ее дело «от начала и до конца сфабриковано» и является «местью спецслужб за профессиональную журналистскую деятельность». «Почти три месяца я провела за решеткой. По их замыслу, заключение должно было сломить меня и заставить усомниться в правильности выбранного пути, однако ничего подобного не произошло», — подчеркнула она.

Белорусские правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными. С призывом освободить журналисток выступили посольство США в Беларуси, Белорусская ассоциация журналистов, Немецкий союз журналистов и другие организации.