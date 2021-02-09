Курс биткоина впервые превысил 47 тысяч долларов

За несколько часов стоимость криптовалюты трижды обновила исторический рекорд и достигла отметки в 47 143 доллара, свидетельствуют данные бирж.

В целом за последние сутки главная по капитализации криптовалюта подорожала более чем на 22%.

Накануне производитель электромобилей Tesla инвестировал 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин, о чем стало известно из заявления компании, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Из топ-50 монет по капитализации наибольший рост за сутки зафиксирован у BTT (BitTorrent) — 147%, LUNA — 57%, IOTA — 33%. Среди всех остальных — у LSV (3669%), NTK (1089%), IOV (1033%).

Чтобы разобраться в криптовалютах и научиться их покупать, вам достаточно двух наших статей за 2018 год, когда курс биткоина был от 5,5 до 8 тысяч: