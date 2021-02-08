Минсельхозпрод: К 2025 году экспорт белорусского продовольствия в Китай должен превысить 430 млн долларов

К 2025 году экспорт белорусского продовольствия в Китай должен превысить 430 млн долларов в год, заявил 8 февраля на пресс-конференции в Минске начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

По его словам, на 2021 год поставлена задача увеличить экспорт в КНР сельхозпродукции и продовольствия на 5,8% до 270 млн долларов.

По информации Богданова, в 2020 году экспорт в эту страну вырос в 1,9 раза и достиг 255 млн долларов. Было экспортировано мяса и мясопродуктов на 113,8 млн долларов (в 1,9 раза больше). «Основным драйвером роста экспорта мясной продукции стало мясо птицы. Мы поставили 34 тыс. тонн (в 3,5 раза больше) на сумму 86 млн долларов. Также поставлялась говядина — 7,8 тыс. тонн», — сообщил он.

Он напомнил, что на начало 2021 году Китаем сертифицировано 98 белорусских предприятий, в том числе 56 — молочных, 17 — мясокомбинатов, 9 — птицефабрик, 7 — предприятий по переработке рыбы, 4 — по переработке свекловичного жома, 4 — производителя шкурок норок, одно — по производству торфа.

«Китайский рынок — непростой, рынок огромный. Продвижение на этом рынке имеет специфику. Достаточно сложный путь мы проходим по сертификации предприятий, предъявляются высокие не только мировые, но и национальные. Мы их все проходим», — отметил Богданов.

По его информации, в 2020 году увеличены поставки молока и молочной продукции — 90,3 млн долларов (в 1,7 раза), в том числе сухие молочные продукты — 82 тыс. тонн. «Также поставляются сливки, ультрапастеризованное молоко в литровых пакетах, поставляем в некоторые торговые сети. Были пробные поставки сыра, творога, сливочное масло. Перед нами на текущий год и ближайшую пятилетку поставлена задача увеличивать объемы экспорта не сырья, а готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. И над этим вопросом мы будем работать в ближайшую пятилетку. Стоит задача войти в торговые сети с готовой продукцией, продвигать бренд "Сделано в Беларуси", Увеличить поставки льноволокна, рапсового масла, кондитерских изделий, алкогольной продукции, воды», — сказал специалист.

В 2020 году в целом поставлено на экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания более чем на 5,8 млрд долларов, что на 4,3% больше показателя 2019 года.