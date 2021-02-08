Лёхе Терминатору из Могилева дали 7 лет за приготовление к массовым беспорядкам

Суд Октябрьского района Могилева вынес приговор 26-летнему местному жителю Алексею Мельникову. Он признан виновным в подготовке к участию в массовых беспорядках с насилием над личностью, погромами и вооруженным сопротивлением властям, а также в незаконных действиях с огнестрельным оружием и устройствами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

По решению судьи Ольги Заречнюк молодой человек будет отправлен в колонию усиленного режима на семь лет. Кроме того, Мельников оштрафован на 1450 рублей.

Мельникова задержали 9 августа 2020 года. В сообщении Генеральной прокуратуры говорилось, что обвиняемый, вдохновившись сообщениями в соцсетях, собирался присоединиться к противоправной деятельности. Для этого изготовил не менее пяти самодельных зажигательных устройств, приобрел складной нож, а также «другие средства и орудия преступления».

При задержании и личном обыске у Мельникова обнаружили петарды, три самодельных зажигательных устройства с дымообразующими пиротехническими веществами, а также нож. Эти предметы он пытался перевести из Могилева в Минск для «непосредственного личного участия в массовых беспорядках».

Дома у Мельникова было обнаружено «изготовленное обвиняемым и пригодное для производства отдельных выстрелов двуствольное гладкоствольное ручное огнестрельное оружие».

Дело расследовало главное следственное управление Следственного комитета. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Причины, по которым процесс не был публичным, неизвестны.

Журналисты были допущены только на оглашение приговора. Мельников заявил представителям СМИ, что не признал вину в подготовке к участию в беспорядках и частично признал вину в хранении оружия. Он сказал, что не собирался совершать инкриминируемое ему преступление.

Приговор Мельников назвал суровым, считает это охотой на ведьм и намерен подать апелляцию.