«Ты мне (не) нравишься»: модные превращения в эфире VOKA

/ Общество
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В феврале на видеосервисе VOKA стартует новое шоу — «Ты мне (не) нравишься». О красоте, внешности и отношениях, об ошибках в том и другом и способах их исправить с героями будет общаться профессиональный визажист-стилист и бьюти-блогер с полумиллионной армией подписчиков в Instagram Ольга Томина.

В четырех выпусках шоу зрителей ждут четыре встречи с разными героями и разными жизненными ситуациями. Объединяет их всех одно: их близким не нравится, как эти люди выглядят.

Каждый «критик» готов предложить свое решение проблемы и создать герою желаемый образ. То же самое сделает команда стилистов, парикмахеров и визажистов — только уже со своей, профессиональной точки зрения. А ведущая научит полезным лайфхакам по уходу за собой, поможет героям принять и полюбить свой новый образ и себя самих.

Уже 8 февраля на платформе VOKA стали доступны сразу два новых выпуска (актуально для всех видов подписки, кроме «Детям» и «Спорт»). Еще две премьеры состоятся 15 и 22 февраля.
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Тэги: VOKA мода стиль Персона: Ольга Томина

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