Минчанка напала на работников поликлиники из-за ревности

Следователи продолжают выяснять обстоятельства нападения 24-летней минчанки на врачей поликлиники во Фрунзенском районе, сообщили в УСК по Минску.

По данным следствия, утром 28 декабря фигурантка пришла в районную поликлинику и, зайдя в кабинет к заведующей одним из отделений, беспричинно ударила ее и схватила за волосы. Ожидающие приема пресекли противоправные действия, после чего она скрылась.

Через пару дней девушка вернулась в поликлинику. В коридоре встретила заведующую уже другим отделением, начала бить ее по разным частям тела и также схватила за волосы. На помощь вновь пришли посетители учреждения здравоохранения.

Правоохранители выяснили, что некоторое время обвиняемая состояла в отношениях с гражданином, решившим прекратить их незадолго до случившегося. После минчанка неоднократно приходила к нему на работу, повреждала его машину и совершала иные противоправные действия. Обвиняемая, узнав о новой возлюбленной своего бывшего молодого человека, отыскала ее данные, место работы и отправилась туда.

Окончательную правовую оценку поступкам девушки дадут в ходе следствия. Ее заключили под стражу.