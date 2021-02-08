Могилевчанина оштрафовали на тысячу рублей за распространение самиздатовской газеты
Суд Ленинского района Могилева 8 февраля оштрафовал жителя областного центра Олега Похылого на 1015 рублей за распространение незарегистрированной продукции СМИ.
Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), судья Елена Литвина посчитала, что Похылый совершил правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 22.9 КоАП.
«Сотрудники милиции задержали его 5 января, когда он вез на своем автомобиле 2000 экземпляров самиздатовской газеты "Могилевские вести". Тогда у Похылого забрали не только газету, но и автомобиль. По его словам, милиционеры не оставили никаких документов об изъятии газеты и машины. Автомобиль Похылому не вернули до сих пор», — отмечается в сообщении БАЖ.
Во время рассмотрения дела в суде Олег Похылый признал вину, но от дачи объяснений отказался. После оглашения решения заявил, что будет обжаловать его в высшей судебной инстанции.
Газета «Могилевские вести» не зарегистрирована в Беларуси как средство массовой информации. Тираж одного выпуска незарегистрированных изданий, согласно законодательству, не должен превышать 299 экземпляров.
В БАЖ напомнили, что в Могилеве задержали восемь человек, которые, по мнению милиции, имеют отношение к изданию и распространению незарегистрированной газеты. Некоторые из них получили штрафы, кто-то находится под стражей. Несколько человек ждут решения суда. Изъятое имущество им не собираются возвращать до выплаты штрафов.
За помощью к могилевским правозащитникам задержанные и оштрафованные издатели и распространители незарегистрированной газеты пока не обращались, отметили в БАЖ. По словам правозащитника Бориса Бухеля, в случае обращения за помощью им будет оказана необходимая юридическая поддержка.