В Гродно на суде по «делу Тихановского» прокурор огласил стоимость лечения милиционеров и их поврежденной экипировки

В суде Октябрьского района Гродно 8 февраля возобновились слушания на процессе по «делу Тихановского». Участвуют трое фигурантов — жители областного центра Дмитрий Фурманов, Евгений Розниченко и Владимир Книга.

Прокурор Никита Мысливец зачитал письменные материалы, которые, в частности, содержат сведения о том, во сколько обошлось лечение «пострадавших милиционеров». Так, лечение милиционера Ленинского РОВД Владимира Козловского стоило 498 рублей 34 копейки (он получил удар в область левого виска, ребер слева, также кто-то повалил его на землю), милиционера Александра Хвалени — 497 рублей 5 копеек. Такие данные предоставила больница скорой помощи в Гродно.

Государственный обвинитель зачитал, сколько стоит поврежденная экипировка потерпевших: хромовые ботинки — 42 рубля 30 копеек, нарукавник со знаками отличия — 3 рубля 88 копеек, электромегафон — 30 рублей 31 копейка. Ремонт двери микроавтобуса, в который сажали задержанных, обошелся почти в 230 рублей.

Согласно письменным материалам дела, у обвиняемого Дмитрия Фурманова после задержания зафиксировали травмы: рану за ухом, кровоподтеки и ссадины на лице, плече, руке, колене. У Владимира Книги после задержания оказался синяк на ухе размером 3х4 сантиметра. Затраты на лечение обвиняемых в суде не оглашали.

В суде также выяснилось, что в материалах дела есть видеозаписи из телеграм-канала «Беларусь головного мозга», администратор которого Игорь Лосик находится под стражей более семи месяцев, а также видеозаписи из телеграм-канала, который признан в Беларуси экстремистским.

Во второй половине дня в суде запланирован допрос потерпевших милиционеров.

Как сообщалось, процесс в отношении Фурманова, Розниченко и Книги начался 18 января. Их задержали вскоре после пикета 29 мая в Гродно, когда арестовали и известного видеоблогера Сергея Тихановского (автор youtube-канала «Страна для жизни»). Они находятся за решеткой более полугода.

Мужчин обвиняют в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок», Розниченко и Книгу также обвиняют в «насилии над сотрудниками милиции». Все трое не признали себя виновными. Их уже привлекли к административной ответственности в июле прошлого года за те же события.

Согласно государственному обвинению, Книгу, Розниченко и Фурманова обвиняют в призывах к нарушению порядка. «Информацию о нарушении порядка» распространяли политики Николай Статкевич, Павел Северинец и Сергей Тихановский. Кроме того, как следует из обвинения, Тихановский, Фурманов и другие заранее готовили незаконное массовое мероприятие во время разрешенного пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую с использованием плакатов, без согласования с властями.

Милиционеры, которые следили за общественным порядком, прибыли на место событий по обращению граждан о том, что женщина пристает к Тихановскому, чтобы разобраться в обстоятельствах происходящего. Однако, говорится в материалах дела, Тихановский «демонстративно игнорировал обращение представителей власти». Когда его задерживали, Книга, Розниченко и другие препятствовали этому. Они, по данным следствия, несколько раз ударили милиционеров Козловского, Рахунка, Будника и Хваленю. Козловский упал на землю. Они также повредили двери служебного транспорта, куда хотели посадить Тихановского, и помешали движению троллейбуса.