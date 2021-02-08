На полигоне в Гродненской области пройдут батальонные тактические учения

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В ходе проверки боевой готовности белоруской армии из запаса призваны около 150 военнослужащих, которые пополнили танковый батальон 120-й механизированной бригады, сообщает Министерство обороны.

«Для восстановления навыков по военно-учетным специальностям подразделение вышло на Борисовский полигон. Запасники отработали нормативы по технической, тактической, огневой подготовке. Военнослужащие выполняют задачи в том числе на обновленных танках Т-72Б3», — говорится в сообщении.

Сейчас батальон готовится к многокилометровому маршу на один из полигонов Гродненской области, где пройдут батальонные тактические учения, информирует оборонное ведомство.
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Тэги: Минобороны полигон

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