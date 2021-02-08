Беларусь и Россия подписали балансы поставок продовольствия на 2021 год, сообщил 8 февраля на пресс-конференции в Минске начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

«Мы ежегодно подписываем балансы взаимных поставок, которые являются индикаторами и показывают, сколько одна из стран может поставлять продовольствия в другую страну, чтобы видеть картину, чтобы органы госуправления могли планировать покупки, рынки, откуда будет завозиться продукция ближайших партнеров. В том числе рассчитывать инвестиции, куда вкладывать, где еще не очень развиты взаимные поставки», — пояснил Богданов.

Он напомнил, что в прошлом году также были запланированы объемы взаимных поставок молока, мяса и сахара. «Мы их почти полностью выполнили. По некоторым товарным группам отмечалось снижение, по некоторым — прирост. Все зависело от конъюнктуры рынка. Балансы подписаны на 2021 год. Они практически сохранились на уровне 2020 года, потому что сложно было планировать на текущий год, 2020 год был нестандартным, пандемическим, и искажающие факторы влияли на взаимную торговлю, поэтому было принято универсальное решение сохранить объем», — пояснил чиновник.

По его информации, доля Российской Федерации в экспорте белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2020 году составила 74,4%, снизившись по сравнению с 2019-м на 5,3 процентного пункта. Экспорт сложился на уровне 4,3 млрд долларов США, что на 2,6% меньше, чем в 2019 году.

«Мы должны сохранить достижения на традиционных рынках сбыта — России, ЕАЭС, СНГ и активно завоевывать другие страны мира, нарастая в объемах и расширяя ассортимент поставляемой продукции. Поэтому мы перераспределяем потоки и с российского рынка. Это закономерно, поскольку РФ активнейшим образам вкладывает в развитие собственного аграрного бизнеса, и чтобы не тесниться на общем рынке, мы заранее смотрим вперед и часть продовольствия с определенной выгодой отправляем на рынки других государств», — отметил Богданов.