Еще девять человек умерло в Беларуси от COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 808 случаев COVID-19 , скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 526 пациентов.

Согласно официальной статистики, Министерства здравоохранения, за сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось вдвое — 7 февраля их было 1732, днем ранее — 1787. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 259 499, умерли 1792 пациента с коронавирусом. Выздоровели 247 703 человека.

За минувшие сутки выполнено 9327 тестов на коронавирус, что в два раза меньше, чем сутками ранее. Всего выполнено 4 586 633 теста.

Как сообщал Минздрав, негосударственные организации здравоохранения, имеющие лицензию на оказание лабораторной диагностики, в рамках государственно-частного партнерства могут проводить тесты на COVID-19 методом ПЦР.

Частникам разрешено применять к предельному максимальному тарифу повышающий коэффициент до 1,5. При этом необходимо соблюдать соотношение оказания одной такой услуги госорганизациям здравоохранения на безвозмездной основе и двух — на платной основе.