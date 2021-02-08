Российский авиаперевозчик открывает рейс из Ростова-на-Дону в Минск

Российская авиакомпания «Азимут», базирующаяся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и «Пашковский» (Краснодар), открывает рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Минск — Ростов-на-Дону.

Как сообщается, полеты будут выполняться еженедельно с 16 февраля по вторникам согласно следующему расписанию (время указано местное):

вылет из Ростова-на-Дону в 14:20, посадка в Минске в 16:55;

вылет из Минска в 17:55, посадка в Ростове-на-Дону в 20:10.