Снегопад и метель. На вторник объявлен оранжевый уровень опасности

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Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.

Так, по данным синоптиков, во вторник ночью и утром во многих районах (днем по востоку) ожидается снегопад.

На большей части территории страны ожидается метель (на дорогах — снежные заносы).

Ночью и утром на большей части территории (днем по северо-востоку) ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В столице временами снегопад. Метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами 15-20 м/с.
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Тэги: прогноз погоды

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