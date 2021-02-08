Литва заявляет о крупномасштабной контрабанде сигарет из Беларуси

По данным таможенного департамента Литвы, более 90% сигарет, ввезенных в 2020 году контрабандным путем на ее территорию, поступили из Беларуси.

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«По сути это крупномасштабная контрабанда», — заявил директор таможенного департамента Литвы Йонас Мишкинис, которого цитирует агентство BNS .

По его словам, в прошлом году в Литву контрабандным путем было ввезено 388 млн штук сигарет, в том числе 93% из этого объема поступило из Беларуси.

Выступая на заседании парламентской комиссии по бюджету и финансам, Мишкинис отметил, что подобные объемы контрабанды «требуют определенных шагов и на политическом уровне».

Следует отметить, что белорусские сигареты контрабандным путем поступают и на территории других стран. Так, в декабре прошлого года Государственная пограничная служба Украины сообщала о задержании крупной партии контрабандных сигарет, следовавших из Беларуси. В мешках находилось 2 тыс. пачек сигарет белорусского производства.

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По мнению экспертов, контрабанда белорусских сигарет обусловлена тем, что в Беларуси по сравнению с другими странами ЕАЭС и ЕС их стоимость самая низкая из-за самых низких ставок акцизов.

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, выступая в прошлом году в Палате представителей, отмечал, что в Беларуси ставки акцизов составляют от 9,4 до 27,3 евро за тысячу штук сигарет, а в России — 33,4 евро за тысячу штук, в Казахстане — 21,7 евро за тысячу штук, в Армении — 18,4 евро за тысячу штук. В то же время в Евросоюзе ставки акцизов на табачную продукцию значительно выше — от 90 до 150 евро за тысячу штук.

В 2020 году в Беларуси было ратифицировано соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов ЕАЭС.

Документ предполагает, что постепенно ставки акцизов на табачную продукцию в Беларуси будут повышаться до уровня, который установлен в других странах ЕАЭС.

Между тем Александр Лукашенко, выступая на совещании с представителями экономического блока в конце 2019 года, подчеркивал, что серьезного роста цен на табачную продукцию в Беларуси быть не должно.

«Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг, то унификация [налогового законодательства с Россией] может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для Беларуси», — подчеркивал Лукашенко.