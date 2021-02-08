Тихановская рассказала представителям ОБСЕ о «ужасных условиях содержания в белорусских тюрьмах»

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела 7 февраля онлайн-встречу с представителями ОБСЕ, сообщает ее телеграм-канал.

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Во встрече приняли участие специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла.

Тихановская в ходе встречи рассказала об «ужасных условиях содержания в белорусских тюрьмах» и призвала ОБСЕ «принять меры», сообщает ее пресс-служба.

В ответ Даниэла де Риддер заявила, что ситуация в Беларуси является приоритетным вопросом. Она сообщила, что планирует ряд встреч с белорусами, включая главу белорусской делегации в ПА ОБСЕ Андрея Савиных.

Также Тихановская объяснила, чем на самом деле является Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое запланировано на 11—12 февраля в Минске.

«Это не что иное, как сбор номенклатуры Лукашенко. Очередное подобие фальшивой инаугурации. Он делает это для себя, а не для людей», — отметила экс-кандидат.

Также она проинформировала представителей ОБСЕ о судах в Беларуси, которые приговаривают участников мирных протестов к годам заключения. По словам Тихановской, судьи «не слушают аргументов, в стране не действует закон». Она напомнила, что 9 февраля состоится суд над журналистками Дарьей Чульцовой и Екатериной Андреевой, потому ОБСЕ нужно «более активно искать возможности для переговоров — ведь каждый день работы режима несет новые жертвы».

«Белорусы не сдались и не сдадутся. Жажда свободы никуда не исчезла», — заявила Тихановская в конце встречи.

7 февраля во многих странах прошел День солидарности с Беларусью, инициированный Светланой Тихановской. По всему миру проведено более 60 различных акций солидарности. Их цель — поддержать политзаключенных, число которых в Беларуси достигло 228, а также всех, кто подвергся репрессиям. Участники акций также требуют остановить суды и насилие против белорусов, выступающих за перемены в своей стране.