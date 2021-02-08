Калякин: изменив курс страны, можно за десятилетие вывести Беларусь в топ-40 государств по уровню жизни

Лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин считает, что нынешнее руководство страны доказало, что не способно обеспечить экономическое развитие.

Как заявил он в рамках панели об экономическом и социальном развитии Беларуси на Социальном форуме левых демократических организаций (прошел 7 февраля), необходимо провести в 2021 году широкое обсуждение, а также консультации между трудящимися, нанимателями и профсоюзами о сокращении рабочей недели до 35 часов с сохранением зарплаты и в случае успеха эксперимента принять изменения в трудовое законодательство.

Политик отметил, что «у Беларуси есть все предпосылки для того, чтобы создать безопасную и динамично развивающуюся страну, которая в ближайшее десятилетие способна войти в топ-40 государств по уровню жизни».

Условием для такого рывка он назвал «глубокие изменения в политической и социально-экономической сфере».

Форум утвердил два манифеста — политический и социальный.

Участники мероприятия подчеркнули, что сейчас в стране затяжной политический кризис, для выхода из которого «необходима политическая воля власти на переговоры со своими оппонентами, а не на эскалацию конфликта».

Условием для начала переговоров является освобождение всех задержанных граждан, которые признаны правозащитными организациями политзаключенными, прекращение насилия, а также создание комиссии с участием правозащитников для расследования противоправных действий чиновников и правоохранителей.

Кроме того, по мнению участников форума, необходимо провести новые свободные и справедливые выборы, конституционную реформу и пересмотреть новым составом парламента законы, ограничивающие права и свободы граждан.

В социальном манифесте предложены «комплексные меры по реализации конституционного права граждан на достойную жизнь»: обеспечить повышение уровня реальных доходов населения в 1,4 раза, установить минимальную заработную плату в размере не ниже среднедушевого минимального потребительского бюджета трудоспособного населения, повысить средний размер пенсий до 50% средней зарплаты по стране, внедрить систему страхования от безработицы, предусматривающую выплаты до 80% средней зарплаты на последнем рабочем месте, и др.