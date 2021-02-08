Доллар существенно падает утром 8 февраля
Американская валюта существенно сдает свои позиции на открытии торгов в понедельник 8 февраля.
По данным на 10:20, доллар сдает 0,0138 пункта и торгуется на уровне 2,6144 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты показывают рост:
- российский рубль — 3,52 белорусского рубля за 100 российских (+0,0177 пункта);
- евро — 3,1451 белорусского рубля (+0,0003 пункта).
Ранее сообщалось, что рабочая неделя (1-5 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже