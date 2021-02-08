«Нелегитимный режим Лукашенко должен был давно уйти, позволив провести свободные выборы»
Американские власти будут сотрудничать с европейскими союзниками в рамках поддержки желания белорусского народа жить в свободном демократическом государстве.
Как сказано в совместном заявлении лидеров комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США демократа Грегори Микса и республиканца Майкла Макколла, пишет
По мнению конгрессменов, «нелегитимный режим Лукашенко должен был давно уйти, позволив провести новые, свободные и честные выборы и освободив всех политических заключенных».
Лидеры комитета также отметили, что «полностью привержены сотрудничеству с нашими трансатлантическими союзниками для поддержки чаяний народа Беларуси в его стремлении к демократии, правам человека, верховенству закона и дальнейшему уважению суверенитета его страны».
Тем временем международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что в ходе кампании по искоренению инакомыслия