«Можно воткнуть красно-зеленые флаги на каждом углу, но заставить их полюбить не получится»

По мнению председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова, сейчас в стране устанавливается описанный классиками режим.

«За последние 26 лет партии не стали субъектами для смены власти. Но это не вина партий или отдельных лидеров, мы попали в ловушку авторитаризма», — заявил политик, открывая Социальный форум левых демократических организаций (прошел 7 февраля).

Он подчеркнул, что «диктатура — это не бренд, но эта болезнь пройдет. Мы должны сделать все возможное, чтобы в каждой нашей семье, каждый ребенок знали, какие у нас национальные символы, какая наша история, что такое демократия, свобода, равенство и справедливость, — подчеркнул Борисов. — Можно воткнуть красно-зеленые флаги на каждом углу, но полюбить их под принуждением не получится».

Напомним, в 2019 году пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила , что «мы это слово [диктатура] действительно употребляем, и в совершенно разных уже смыслах, иногда — с таким сатирическим акцентом. А иногда мне кажется, что вот сегодня, в 2019 году, слово «диктатура» уже порой приобретает какой-то позитивный оттенок».

По ее словам, «мы видим, что происходит вокруг, мы видим хаос, порой беспорядок. И знаете, иногда мне кажется, что не сегодня так завтра в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Потому что за диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Что говорить, мне кажется, уже мы так часто произносим это слово, что диктатура — это уже наш бренд».