«Мы вместе с нашими братьями в борьбе за свободу». Хуан Гуайдо поддержал белорусов

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Один из лидеров венесуэльской оппозиции (в 2019-м объявил себя и.о. президента; был признан главой государства рядом стран) поддержал белорусский народ.

«Сегодня мы с нашими белорусскими братьями в борьбе за свободу. На карту поставлена демократия, и сегодня мы как никогда должны защищать ее», — написал на своей странице в «Твиттере» Хуан Гуайдо,

«Эти авторитарные модели используют судебную систему как инструмент для истязания инакомыслия», — подчеркнул Гуайдо, поддержавший Международный день солидарности с Беларусью, который инициировала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

17 сентября прошлого года на форуме в свою поддержку Александр Лукашенко, представляя свою версию развития событий в стране и вокруг нее, в уничижительной форме сравнил Тихановскую и Гуайдо: «Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую Гуайдиху, не то Гуайдо и объявили ее президентом».
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Тэги: Беларусь-Венесуэла Персона: Хуан Гуайдо

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